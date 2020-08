Postaw się napotkanym przeciwnościom losu i pomóż głównej bohaterce zwalczyć panujący w mieście chaos

Jill Valentine to główna bohaterka gry Resident Evil 3. Należy ona do jednostki wojskowej S.T.A.R.S., a jej misją jest ucieczka z miasta, które jest pod panowaniem zombie. Jill podejmuje się trudnej próby, która może na zawsze zmienić miasto Raccoon City oraz losy jego mieszkańców. Niestety zadanie to choć wydawać, by się mogło proste takie nie jest. Na przeszkodzie stoi Nemesis, potężny mutant polujący na oddział S.T.A.R.S. Jill jest jego ostatnim celem. Czy uda się jej wyjść z opresji? Wszystko zależy wyłącznie od Ciebie.

Resident Evil 3 remake znanej na całym świecie gry survivalowej

Resident Evil 3 to gra, która rozgrzewa wszystkich sympatyków gier akcji okraszonych mrocznym klimatem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników, można toczyć rozgrywkę z przemyślaną fabułą i jednocześnie nastrojem znanym dotychczas z horrorów. Grafika niczym nie ustępuje rzeczywistości, dzięki czemu realizm wydarzeń przekłada się na zainteresowanie wśród graczy. Resident Evil 3 uznawana jest za hit, o którym mówić się będzie przez kolejne lata. Przekonaj się co stoi za sukcesem tego popularnego tytułu i odważ się stawić czoła napotykanym przez Jill Valentine przeciwnościom. Gra dostępna jest na konsolach Playstation 4, Xbox One oraz na PC.