Darmowe gry na PlayStation 4 - w co warto zagrać?

Premiera najnowszego modelu PlayStation 5 już niebawem, wielu graczy oczekuje tego dnia bardziej niż Gwiazdki. Dzisiaj skupimy się jednak na poprzednim modelu konsoli, a dokładniej zastanowimy się w jakie darmowe gry na PlayStation 4 warto zagrać.



Gwint - darmowe gry na PlayStation 4

Lista popularnych darmowych gier na PlayStation 4 jest długa, jednak jedną z naszych ulubionych opcji jest Gwint. Gra stworzona przez studio CD Project Red. Gra powstała na podstawie wiedźmińskiej gry w karty, w którą często mieliśmy okazję zagrać ze spotkanymi przez nas postaciami w Wiedźminie - flagowej produkcji CD Project Red. Jest to gra o tyle skomplikowana, że trzeba wykazać się na prawdę dobrą znajomością kart znajdujących się w talii, żeby wygrać. Jest to gra dość ciekawa, zwłaszcza dla osób, które zafascynowały przydrożne rozgrywki Geralta.

World of Tanks - darmowe gry na PlayStation 4

Druga z naszych propozycji w liście darmowe gry na PlayStation 4 to World of Tanks. Tytułu tego nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Produkcja studia Wargaming.net wydana pierwszy raz w 2010 roku od razu odniosła sukces i zyskała rzeszę fanów. Cała zabawa polega tu na rozgrywkach player vs player polegających na bitwach pancernych różnego rodzaju pojazdami. To co z pewnością zaskoczy wielu graczy to fakt, że grafika w tej grze jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, co biorąc pod uwagę fakt, że gra jest darmowa - jest jednak rzadkością. Zdecydowanie nawet jeśli nie jesteście fanami gier strategicznych to dla samej grafiki warto sprawdzić tą pozycję.